Девушка из народа: куда пропала Маша Распутина после скандала с детьми

Певица Маша Распутина больше не берет проекты, которые ей неинтересны

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Прошедшая огромный путь артистка стала иначе относиться к творчеству и даже отказалась от жизни в Москве.

Сегодня день рождения отмечает знаменитая российская певица Маша Распутина. Она стала настоящей звездой эстрады в конце 80-х, однако сейчас совсем пропала с телеэкранов. Как исполнительница достигла успеха и почему перестала выступать, NEWS.ru рассказали музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер Сергей Дворцов.

Начало пути

Сама Распутина некоторое время назад призналась, что в детстве ее главной мечтой была карьера врача. Однако судьба распорядилась иначе. Будущую певицу влекла сцена, и она не могла противостоять этому желанию.

«Она закончила музыкальное училище. Исполняла сначала чужой репертуар — западных исполнителей. В частности, Барбары Стрейзанд и Рода Стюарта. Выступала в варьете, в ресторанах», — поделился Соседов.

Он также подчеркнул, что артистка была одной из первых на российской сцене, кто стал петь на расщеплении голоса. Своеобразный прием она «подсмотрела» именно у Стюарта.

Певица приобрела особенную вокальную технику исполнения, так называемые «рваные ноты». Голос при таком пении похож на прокуренный, однако, как заметил критик, звезда никогда не страдала от вредной привычки.

Однажды юную артистку заметил композитор Игорь Матета. Манера пения понравилась творцу и он специально написал для Распутиной песню «Играй, музыкант». Трек стал настоящим хитом в 1988 году и вывел исполнительницу на новый уровень.

www.globallookpress.com / Olga Loskutova

Первый брак и первая слава

Впервые замуж певица вышла за спортсмена и руководителя ансамбля при трикотажной фабрике Владимира Ермакова. По его словам, популярности и взлету Распутина обязана именно ему.

В 17 лет начинающая артистка приехала в Москву и попала в музыкальный кружок будущего супруга, устроившись на фабрику.

«В советское время ансамбли самодеятельности действовали практически при каждом рабочем учреждении. Агеева занималась в этом кружке», — рассказывал он.

Однажды артистка случайно проспала свою смену и ей пришлось уйти с предприятия. Тогда Ермаков приютил молодую певицу.

«Говорила, что не хочет возвращаться обратно в свою деревню. Мне было ее очень жалко. И я предложил ей какое-то время пожить в моей московской квартире, до тех пор, пока у нее все образуется. Она переехала с вещами и осталась на годы», — вспоминал муж исполнительницы.

Именно он придумал для любимой псевдоним «Маша Распутина» — ее настоящее имя Алла, но они предпочли более «простое и близкое к народу».

Фамилия же стала такой в память о Григории Распутине, потомки которого жили в той деревне, откуда уехала знаменитость.

Владимир Ермаков попросил певицу перекраситься в блонд и отрезать челку, учил ее улыбаться и казаться «своей, из народа».

Десять лет на фотосессиях Маша блистала яркой и искренней улыбкой, которая так полюбилась зрителям.

«Она такая милая на этих фото, ни грамма пафоса и гламура», — вспоминал он.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Любовь публики

Многие отмечали, что «народный образ» Распутиной очень живой и даже немного дерзкий. Однако аудитории действительно нравились и песни исполнительницы, и ее манера поведения.

Сергей Дворцов назвал ее талантливой личностью, которая добилась того, чего хотела, и достигла своей мечты. Она до сих пор остается «артистом-легендой».

Продюсер также рассказал и о личной жизни знаменитости. Первый муж, о котором уже было сказано ранее, неоднократно обвинял бывшую супругу в том, что она перестала общаться с их дочерью Лидой. И как-будто даже отняла у нее квартиру.

Но как подчеркнул Дворцов, никто «не находился внутри семьи» Распутиной, и никто не знает всех обстоятельств, которые повлияли на те или иные решения. Именно поэтому не стоит судить артистку, поделился мнением продюсер.

«Насколько я знаю, сейчас Маша поддерживает Лидию и они общаются. Но Распутина не афиширует свои семейные истории и правильно делает. Это ее жизнь», — считает собеседник издания.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Где сейчас Маша Распутина?

Сергей Соседов рассказал, что близко пообщался с артисткой во время съемок шоу на федеральном канале, в котором знаменитость была в жюри.

Именно там звезда призналась, почему теперь почти не появляется на сцене и экранах. Она совсем пропала с российской эстрады и лишь иногда занимается редкими проектами.

Дело в том, что работать Распутина хочет именно на вдохновении, а не на мастерстве, которого, безусловно, ей хватает.

Она вполне могла бы отработать большой сольный концерт, но теперь предпочитает поступать немного иначе.

«Однако вдохновения, сказала она, нет: уже сцена не манит так, как манила когда-то, неинтересно. Так бывает, у каждого артиста свой ресурс — физический, творческий», — рассказала Маша музыкальному критику.

Ее, конечно, продолжают приглашать на различные корпоративы и «сборные» выступления — иногда она даже соглашается. Например, совсем недавно Распутина спела на творческом вечере у Матеты.

«Если хочет — она поет. А не хочет — не поет», — подчеркнул Соседов.

Нынешний супруг артистки также отметил, что «записывать в старушки» Машу слишком рано, ведь ей «совсем не 60», а намного меньше.

Быть может, она устроит грандиозный юбилейный концерт, который смогут посетить все поклонники творчества певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маша Распутина отказалась от жизни в Москве.