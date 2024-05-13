Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Кроме того, были уничтожены более 30 беспилотников противника.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке за сутки.

Помимо Су-27, боевики лишились 33 беспилотников. Также российским бойцам удалось перехватить шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, пять противорадиолокационных ракет HARM и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме того, Минобороны России впервые сообщило о поражении итальянской гаубицы Melara на Украине. По орудию был нанесен удар бойцами «Южной» группировки войск. Там были за сутки были отражены три контратаки штурмовиков ВСУ. В результате киевский режим потерял до 540 боевиков, два танка, в их числе — Leopard.

«Потери противника составили <…> две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, гаубица М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, орудие М119 производства США и 105 гаубица Melara Мod 56 итальянского производства», — добавили в Минобороны.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ.