Технический сбой привел к приостановке торгов на «СПБ Бирже»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Специалисты выясняют точные причины случившегося.

Торги ценными бумагами были приостановлены на «СПБ Бирже». Причиной стал технический сбой, говорится в официальном сообщении площадки.

Уточняется, что возможность торговли пропала на бирже в районе 12:05 по московскому времени. В «СПБ Бирже» устанавливают причины случившегося, но причиной уже назван технический сбой. О времени возобновления торгов ценными бумагами представители площадки сообщат дополнительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, многие страны уже потеряли интерес к использованию доллара и евро. Особенно актуальность американской и европейской валют упала после разговоров о том, что у России могут конфисковать золотовалютные резервы и активы, которые находятся на Западе, указал он.