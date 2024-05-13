Почти на четверть: почему в мае в России подорожают стройматериалы

Инвестор Злобин: в мае в России на 20% подорожают стройматериалы

Фото: © РИА Новости / Сергей Венявский

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Такая ситуация повторяется из года в год. И, как оказалось, это вполне объяснимо.

Май 2024 года в России может стать моментом повышения цен на стройматериалы, сообщает сайт URA.RU. По словам директора по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга «Астерра» Константина Злобина, из-за повышения спроса, в связи с началом строительного сезона, стоимость строительных материалов может подняться до 20%.

«Начало тренда на рост цен большинства стройматериалов положил март с подготовкой к весеннему сезону. Следующей точкой стал май, когда большинство строителей, которые не запаслись необходимыми товарами заранее, будут скупать их оптом.

По мнению специалистов, представителей крупных сетей ретейлеров и девелоперов, стоит ожидать общей прибавки стоимости на строительные материалы в диапазоне 15-20%, в зависимости от сегмента. Традиционным уже для отечественного рынка можно назвать подорожание металла — оно прогнозируется в среднем на 20%», — рассказал эксперт.

Также, как объясняет Злобин, рынок стройматериалов крайне специфичен — какие-то позиции пользуются спросом на постоянной основе, а какие-то необходимы лишь узкому кругу специалистов, из-за чего, в зависимости актуальности товара, сего стоимость постоянно меняется.

Помимо этого, на цены традиционно влияет и время года — осенью и зимой все намного дешевле, так как сезон строительства закончен, а в магазинах и на складах остались нераспроданные товары.

«В 2023 году многоквартирные проекты и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) демонтировали рост. В сегменте ИЖС по стране ввели 58 миллионов квадратных метров. Чем больше растет строительство, тем выше и спрос на стройматериалы.

В 2024 году темпы строительства не будут уступать предыдущему году, поэтому от квартала к кварталу мы продолжим наблюдать рост ценника», — подытожил специалист.

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