«Так нельзя разговаривать»: Лавров о намерении Запада решить конфликт на Украине «на поле боя»

Лавров заявил, что Россия готова решать конфликт на Украине на поле боя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bocharov Denis; 5-tv.ru

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Дипломат считает ультиматумом решение не приглашать Россию на конференцию в Швейцарии.

Страны Запада настроены на то, чтобы решить конфликт на Украине «на поле боя». Это их право, считает исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров, сделав такое заявление во время консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел.

«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — сказал дипломат.

Лавров также напомнил, что Россию не пригласили на конференцию по украинскому кризису, которая пройдет в Швейцарии. По его словам, это является ультиматумом. Ситуацию глава МИД России сравнил с приговором для двоечника, который заранее обсудили на педсовете.

«Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», — отметил Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали «тактический» успех российских военных на харьковском направлении.