«Задыхались»: жители Семеновки рассказали о применении ВСУ отравляющих веществ

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Люди прятались в погребе и старались дышать через одеяло.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли против мирных жителей села Семеновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества. Из-за них люди задыхались, открывалась рвота. Об этом рассказал местный житель Сергей, которого бойцы РФ эвакуировали из зоны боев в конце апреля.

«Какой-то тип оружия у них (ВСУ — Прим. ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей», — приводит РИА Новости его слова.

Сергей вместе с соседями прятался в погребе. Их спасало большое дерево, которое росло рядом. Так, беспилотник не мог точно сбросить снаряд во вход в подвал.

Другой житель Семеновки Андрей добавил, что отравляющее вещество «сразу бьет в нос», после чего начинают идти слезы, человек задыхается. Люди старались дышать через одеяло.

Прежде рассказывалось, что ВСУ применили химическое оружие на артемовском направлении в ДНР. Стеклянные бомбы украинские националисты сбрасывали с помощью беспилотных аппаратов. Предположительно, внутри колбы был белый фосфор.

Как рассказал военный эксперт Евгений Михайлов, эти боеприпасы с химическим составляющим опасны, прежде всего, для дыхательных путей и глаз, но могут поражать и другие жизненно важные органы. Снаряды с белым фосфором вообще запрещены международными конвенциями, но они не имеют никакой силы над украинскими боевиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в сторону России об использовании химоружия.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.