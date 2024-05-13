В РФ задержаны девять фигурантов дела о финансировании ВСУ путем мошенничества

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; Telegram / Ирина Волк / IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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Свою схему злоумышленники применили к нескольким жителям столичного региона.

Сотрудники полиции и ФСБ России задержали девять жителей страны, подозреваемых в создании преступного сообщества и мошенничестве при финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники применили мошенническую схему в отношении нескольких жителей столичного региона. Имея открытые сведения о родственниках, они входили в доверие к потерпевшим и убеждали их взять кредиты, а средства перечислить на определенные счета.

Кроме того, подозреваемые шантажировали граждан и их семьи опасностью, тем самым вынуждая жить в других регионах. Тем временем они вымогали средства у родственников, угрожая якобы убить похищенного родственника.

«В настоящее время известно о семи эпизодах криминальной деятельности с общим ущербом на сумму более 50 миллионов рублей. По имеющейся информации, похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование вооруженных сил Украины. Следователями СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городе Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 163 и 210 УК РФ», — говорится в сообщении.

Волк уточнила, что часть подозреваемых находится за пределами России, в том числе на Украине, они объявлены в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики пресекли в Нижегородской области противоправную деятельность экс-сотрудника ООО «Яндекс», который совершил государственную измену, а именно финансировал войска Украины.