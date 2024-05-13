Грузия на распутье: примет ли парламент закон об иноагентах после беспорядков

В Грузии в третьем чтении приняли проект об иноагентах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolo Vincenzo Malvestuto; 5-tv.ru

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Расследование о превышении полномочий уже начали после разгона протестующих,

Оппозиция в Грузии возобновила свои акции против законопроекта об иноагентах. Несколько часов назад юридический комитет парламента рассмотрел и поддержал в третьем чтении документ, который обязывает СМИ и НКО отчитываться о получении денег из-за рубежа. На завтра назначено окончательное голосование.

Чтобы не допустить этого, манифестанты объявили о начале бессрочного протеста. Всю ночь прозападно настроенные активисты возводили баррикады на улицах Тбилиси, обещая утром помешать народным избранникам попасть в здание парламента.

За ситуацией в грузинской столице следит корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.