Эксклюзивные кадры из Часова Яра: как бойцы РФ брали Бердычи
Опубликованы кадры боевых действий из Часова Яра
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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Чтобы вытеснить ВСУ, наши мотострелки применяли тактику мелких групп.
А это эксклюзивные кадры «Известий» из Часова Яра. Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожают противника на окраинах города.
С южной стороны бойцам уже удалось перерезать трассу, по которой шло снабжение ВСУ. А в одном из микрорайонов наши войска приступили к штурму малыми группами.
Эту же тактику использовали российские военные и во время освобождения населенного пункта БЕрдычи в ДНР. Минобороны обнародовало кадры той операции.
Штурмовики двигались по 2-3 человека и держались ближе к укрытиям, потому что противник постоянно использовал дроны-камикадзе.
Подобравшись к вражеским позициям, мотострелки зачистили их при помощи стрелкового оружия и гранат.
А на южно-донецком направлении наши военные уничтожили блиндаж ВСУ. Получив координаты с беспилотника, бойцы выпустили ракету из комплекса «Фагот». Точным попаданием с расстояния около двух километров цель была поражена.