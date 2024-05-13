Экономика России перейдет на военные рельсы? Что может измениться с приходом Белоусова

Фото, видео: Михаил Синицын / ТАСС; 5-tv.ru

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Последние события в Донецке и Белгороде показали, что агрессия Запада не прекратится — необходимы определенные изменения.

Российская экономика должна стремительно встать на «военные рельсы» с приходом бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны. Таким мнением в интервью с 5-tv.ru поделился американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

Эксперт заметил, что США и НАТО готовятся к «воевать» с Россией более десяти лет и поэтому уже перестраивают свою экономику для длительного конфликта.

«Россия должна сделать то же самое. Россия должна иметь экономику, подготовленную к военному времени, чтобы обеспечить оборону страны, потому что, как мы видим, трагические события в Донецке и Белгороде показывают, что агрессия НАТО не прекратится», — сказал специалист.

Он предположил, что Запад продолжит идти против РФ — стране стоит перейти на «военные рельсы», чтобы спланировать длительную и долгосрочную «защиту». И именно поэтому в Министерстве обороны необходим человек, хорошо разбирающийся в данном вопросе.

С 2013 по начало 2020 года Андрей Белоусов занимал пост помощника президента России. С 2012 по 2013 годы был министром экономического развития, а 21 января 2020 года был назначен на должность первого вице-премьера.

В сферу его полномочий в том числе входило курирование разработки основных направлений социально-экономического развития страны, реализация нацпроектов, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики. Кроме того, он занимался вопросами внешнеэкономической деятельности и противодействия санкциям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зарубежные СМИ назвали изменения в силовом блоке РФ «крупнейшей встряской».