Звезда «Ворониных» Волкова высказалась о скандале с Ильюхиной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Молодую актрису из оригинального сериала решили не брать в его продолжение.

Актриса Екатерина Волкова назвала тех, кто причастен к замене актрисы Марии Ильюхиной в спин-оффе сериал «Воронины» «Костя-Вера». В личном блоге она высказалась, как относится к переменам на съемочной площадке.

В продолжении сериала заменили персонажей-детей семьи Ворониных, включая героиню Марии Ильюхиной. Произошло это по решению режиссера, креативных и исполнительных продюсеров, сценаристов, а также кастинг-директоров. Волкова призналась — ей «тоже обидно», что на роль выросшей дочери подобрали другую актрису — ее экранного ребенка сыграет Карина Орлова.

«Официальный кастинг уже говорит о том, что он не только для одного человека, — параллельно его проходят другие», — объяснила 42-летняя Екатерина Волкова.

В заключение она уточнила, что решение о смене актрисы принимают канал и авторы сериала, актеры лишь проходят кастинг на будущую роль.

Волкова выступала в оригинальном сериале в роли Веры, у которой была, в том числе дочь Маша — она росла на протяжении всех съемок, но в итоге ее заменили на актрису Карину Орлову.

Мария Ильюшина в реальной жизни уже сама стала матерью в марте прошлого года. Ребенок появился у нее, когда ей было 19 лет.

Ранее 5-tv.ru показал, как состарилась звезда «Ворониных» Екатерина Волкова — оказалось, что на это были веские причины.