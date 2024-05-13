И причем тут джем? Почему над Меган Маркл насмехаются знаменитости

InTouch: Над Меган Маркл и ее домашним джемом смеются голливудские звезды

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Новый бизнес жены принца Гарри вызвал бурную реакцию у голливудских звезд.

Супруга принца Гарри Меган Маркл стала мишенью для насмешек голливудских звезд. Причиной оказалась новая деятельность Меган, об этом сообщило издание In Touch со ссылкой на инсайдера.

После неудавшейся попытки стать актрисой, Маркл придумала новый способ заработать деньги. Сейчас она пытается раскрутить бренд по изготовлению джема и оправила своим друзьям банки с марками продукции для рекламы в социальных сетях.

«Теперь, после всех ее неудачных проектов, эти знаменитости и члены королевской семьи смеются над ней!», — говорится в сообщении.

Звезды не одобряют действия герцогини Сассекской, которая уверена, что заслуживает места «за одним столом с ними».

Отмечается, что принц Гарри с женой переживают не самые лучшие времена, если новый бизнес не оправдает надежд, то королевской паре придется искать другой способ заработка или вернуться в Великобританию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Гарри стал жертвой манипуляций своей супруги Меган Маркл.