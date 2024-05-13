«Одержимость русофобией»: Краснов о санкциях Канады против Генпрокуратуры

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Оттава объявила в прошлом году российское надзорное ведомство подсанкционной организацией.

Канада стала единственной страной, которая в 2023 году объявила Генпрокуратуру России подсанкционной организацией, это является примером непоследовательности и правового нигилизма. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Генпрокуратура является единственным центральным органом России по исполнению Договора о правой помощи по уголовным делам. Все запросы и просьбы в соответствии с договором передаются надзорным ведомствам.

«От исполнения самого договора Канада формально не отказывается, но при этом вводит санкции против государственного органа, который выполняет договор с российской стороны. Это яркий пример непоследовательности и правового нигилизма, проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией», — заявил Краснов.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Канады в России Сара Тейлор заявила о наихудших отношениях между Оттавой и Москвой. По ее словам, канадские власти проводят политику «ограниченного взаимодействия» с РФ.