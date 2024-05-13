Подготовиться заранее: как предсказать деменцию за 12 лет до ее выявления

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

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Британские ученые провели эксперимент, в котором поучаствовало более восьми тысяч человек.

Нарушение зрения может указывать на будущее уменьшение когнитивных функций и, как следствие, деменцию. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Лафборо — они провели специальное исследование, результаты которого опубликовали в журнале Scientific Reports.

В эксперименте участвовало более восьми тысяч человек. У добровольцев оценивалась скорость визуальной обработки: использовался тест зрительной чувствительности, во время которого необходимо было среагировать на появление треугольника из движущихся на экране точек.

Результат работы и долгой оценки показал, что участникам с меньшей скоростью визуальной обработки деменция диагностируется намного чаще. Заболевание в итоге было выявлено более чем у 500 человек.

Так, улучшение зрительной реакции может позволить избежать развития недуга примерно за 12 лет до того, как будет обнаружена деменция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые назвали простой способ улучшить зрение.