Умер академик РАН и доктор филологических наук Юрий Апресян

В возрасте 94 лет умер академик РАН и филолог Юрий Апресян

Фото: Из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ему было 94 года. Вклад ученого в лексикологическую теорию неоценим.

Доктор филологических наук, академик Российской академии наук Юрий Апресян умер на 95-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба института.

«12 мая 2024 года скончался Юрий Дереникович Апресян (1930-2024). Информация о месте и времени прощания будет известна позже», — говорится в сообщении.

Причина смерти академика на данный момент не оглашается.

Юрий Апресян родился 2 февраля 1930 года в Москве. Он исследовал историю и теорию структурной лингвистики, изучал возможности описания семантики глаголов через их синтаксические свойства. Среди его трудов выделяют 11 монографий, 11 словарей и свыше 250 научных статей, а также отмечают большой вклад Юрия в лексикологическую теорию.

Апресян был лауреатом премии фонда Александра фон-Гумбольдта (Германия) и награжден Золотой медалью В. И. Даля РАН за свои труды и развитие в области лингвистики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Мапуту умер посол России в Мозамбике Александр Суриков.