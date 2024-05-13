Это компромисс: что Никас Сафронов планирует оставить сыновьям после смерти

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Знаменитый художник хочет по-особому сохранить память о себе в веках.

Народный художник РФ Никас Сафронов изменил свое завещание, решив по-особому подойти к своему наследию, о чем он признался на одном из шоу на федеральном канале. Живописец также объяснил свое компромиссное решение.

Сафронов все же поддержит своих детей, но вторую часть своего нажитого имущества отдаст государству. Он уверен, что его 47-комнатную квартиру в центре Москвы могут распродать по частям, поэтому передача ее городу, по мнению художника, важное решение. Оно связано с сохранением истории его творчества и быта, чтобы потомки смогли передать память о нем другим людям.

«Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», — твердо высказывается 68-летний Никас Сафронов.

Сафронов рассказывал, что стоимость его больших картин может достигать 50 тысяч долларов, а портреты стоить вдвое дороже. Причем в конце прошлого года художник признался, что может потратить за месяц более десяти миллионов рублей, за его внушительными тратами следит отдельный финансист. Сама же квартира состоит из трех этажей с общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров — ее он ремонтировал 11 лет.

Сам же Никас Сафронов ни разу не был в браке, но у него уже пятеро детей. Один из них родился от немки Катрин, сын Ландин заявлял, что очень хочет приехать в Россию — ему нравится культура страны. Другой известен благодаря музыкальному таланту и лишним весом — Лука один раз застрял в туалете самолета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сын знаменитого художника страдает гигантоманией — пианист Лука Сафронов-Затравкин привел историю с огромной елкой.