Никаких больше вечеринок: в США на празднике открыли стрельбу
В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека и пострадали 12
Фото: www.globallookpress.com / Jimin Kim
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В результате происшествия есть погибшие.
В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека, пострадали не менее 12. Об этом рассказал телеканал ABC News со ссылкой на сообщения полицейских.
Трагедия произошла на массовом мероприятии в городе Стоктон штата Алабама. Присутствовало на первомайской вечеринке около тысячи человек, в результате потасовки был открыт огонь. Известно, что большинство жертв были молодыми людьми.
«Около тысячи человек присутствовали на первомайской вечеринке недалеко от Стоктона, когда началась ссора и началась стрельба», — пишут авторы.
Отмечается, что о происшествии не было заявлено своевременно. Кроме того, об аресте стрелка полиция также не сообщала.
Сотрудники правоохранительных органов в стрельбе не участвовали, говорится в материале.
Ранее 5-ytv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о стрельбе в Москве.