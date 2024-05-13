В Липецкой области сообщили о пожаре на подстанции после атаки БПЛА

Артамонов: в Липецкой области после атаки БПЛА начался пожар на подстанции

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

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Вражеские дроны были подавлены на территории Становлянского округа.

Электроподстанция загорелась в Липецкой области после атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что вражеские дроны были ликвидированы на территории Становлянского округа. На место были направлены сотрудники специальных служб.

В результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена подстанция. Пожар в настоящее время ликвидируется.

Системы обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов продолжают находиться в состоянии готовности, добавил в заключение Артамонов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Курской области.