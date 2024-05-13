Весеннее тепло придет в Москву уже на этой неделе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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К выходным столбики термометров покажут заветные +20 градусов.

На этой неделе в Москве наступит настоящая весенняя погода. По прогнозам синоптиков, аномально холодный май в последний раз даст о себе знать в ночь на вторник. В столице ожидаются заморозки. Но потом в городе и на всей европейской части России начнет постепенно теплеть.

«В понедельник температура будет 10-12 градусов максимальная в Москве. Во вторник 12-14 градусов, вот в среду уже температура переползет через 15-градусную отметку. Но и эти температуры, в среднем, на 5-6 градусов ниже нормы", - поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Климатической нормы температура достигнет только к выходным. В Москве и Санкт-Петербурге воздух прогреется до 21 градуса. Но больше всех повезет жителям Калининградской области — там будет +25.