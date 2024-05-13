«Показал преступность»: на Западе неожиданно отреагировали на теракт в Белгороде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo; 5-tv.ru

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Интересно, что пресса стран, не связанных с НАТО и ЕС, описывает ситуацию куда детальнее и называет все своими именами.

Атаку ВСУ на Белгород не смогли проигнорировать даже в ООН. Правда, там ограничились уже стандартным комментарием: в интервью «Известиям» заявили, что выступают против нападений на гражданские объекты. Но опять — никакой конкретики.

Западная пресса тоже очень аккуратно подбирает слова, как и всегда в таких случаях. Большинство медиа весьма сухо отмечают, что Россия обвинила во всем Киев, а тот, в свою очередь, вообще ничего не комментирует.

Британская Sky News пишет, что заявления России о причастности Украины не подтверждены.

Интересно, что пресса стран, не связанных с НАТО и ЕС, описывает ситуацию куда детальнее и называет все своими именами. Так, Индийское издание Times of India сразу пишет, что эти обстрелы — дело рук ВСУ, называет их крайне агрессивными и отмечает, что это происходит на фоне продвижения российских сил.

А вот реакция канадского медиа-холдинга CBC: они почти полностью процитировали и даже дополнили высказывания представителя МИД России Марии Захаровой, что вообще нетипично для западных СМИ.

«Удар по Белгороду был целенаправленным нападением на мирных жителей, которое показало преступность как Украины, так и ее сторонников — в первую очередь США и их европейских союзников», — публикует ресурс.

Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ в воскресенье, 12 мая. В результате прилета «Точки-У» обрушился целый подъезд жилого дома. Поисково-спасательные работы на месте обрушения уже завершены: спасены 17 человек, 15 погибли. Известно также о более чем 30 пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Липецкой области сообщили о пожаре на подстанции после атаки БПЛА.