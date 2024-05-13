Кадровые перестановки в правительстве России: последняя информация

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Впервые эта процедура проходит по новым правилам.

Главное политическое событие минувших выходных — обсуждение и утверждение нового состава правительства. Впервые эта процедура проходит по новым правилам. Так, Владимир Путин уже предложил кандидатов на ведущие посты в силовом блоке, министерстве иностранных дел и ряде других ведомств.

Список уже передан Совету Федерации, и теперь в его профильных комитетах проведут консультации и согласуют кандидатуры. И уже после — президент, как Верховный главнокомандующий, окончательно утвердит новых министров на свои должности.

Так, вечером в воскресенье Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Чем это объясняется? И какие еще изменения произошли в составе правительства? Об этом — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Стратегический маневр — по-военному неожиданный, но явно просчитанный до деталей. Пост министра обороны в новом правительстве президент предложил занять Андрею Белоусову. Сергей Шойгу, который руководил ведомством последние 11 лет, переходит на работу в Совбез.

«Сергей Кужугетович Шойгу указом президента был освобожден от должности министра обороны Российской Федерации и назначен секретарем Совета безопасности Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выбор кандидатуры Белоусова может показаться нетривиальным: бывший первый вице-премьер — человек гражданский. Он потомственный экономист, окончил МГУ, занимался наукой.

Госслужбу начал в Минэкономразвития, руководил департаментом экономики и финансов аппарата правительства, работал помощником президента. В Кремле отмечают: армии сейчас как раз нужен его опыт внедрения инноваций и грамотного распределения ресурсов.

«Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать, с тем чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента. Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Из-за внезапности и возможного эффекта политологи называли это назначение «кадровой спецоперацией».

«Задача заключается в том, чтобы Министерство обороны было центром инноваций», — говорит политолог Юрий Светов.

«Белоусов — человек, который прекрасно знает все, что касается экономических проблем Российской Федерации, в том числе экономических проблем блока безопасности, ВПК, обороны», — отметил политолог Дмитрий Солонников.

Сергей Шойгу в должности секретаря Совбеза будет курировать комиссию по ВПК, а также возглавит вышедшую из-под управления Минобороны Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Теперь ведомство подчиняется напрямую президенту. При этом вопросы, связанные с боевыми действиями, остаются в ведении прежнего командования.

«Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба. Он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока не предусматривается», — пояснил представитель Кремля.

Смена министра обороны должна пройти в рамках новой процедуры формирования правительства. Министров так называемого силового блока утверждает президент после согласования с Совфедом.

В этом списке новых лиц почти нет: МВД предложено возглавить Владимиру Колокольцеву, Службу внешней разведки — Сергею Нарышкину, Росгвардию — Виктору Золотову.

На своих местах остаются главы ФСБ, ФСО, МЧС, МИД и Минюста. А вот Счетная палата наконец получит полноценного руководителя, вместо и. о. Им, по мнению президента, должен стать Борис Ковальчук.

Министров же «гражданских» в эти дни утверждают в Госдуме.

«Политический процесс меняется на глазах: у депутатов впервые есть возможность спросить у пока еще кандидатов в министры и вице-премьеры, как именно они намерены добиваться поставленных президентом целей», — рассказал корреспондент.

Задачи на ближайшие 6 и 12 лет, озвученные президентом, — основной ориентир нового правительства.

Вот и кандидатов в министры и вице-премьеры в комитетах «допрашивают с пристрастием»: Александра Новака с преемником — одним из новичков в правительстве Сергеем Цивилевым — о том, как России стать четвертой экономикой мира, Татьяну Голикову — про народосбережение, а Дмитрия Чернышенко — про новую модель высшего образования.

«Мы с вами вместе работаем по поручению президента над формированием новой модели высшего образования. С 2026 года планируется полномасштабное внедрение в более чем 1000 вузов нашей страны», — заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Должность первого вице-премьера должен занять Денис Мантуров. Обусловлено это тем, что России как никогда нужен технический рывок.

Он обещает уже в новом качестве продолжить курс на локализацию электроники, авиации, автопрома, судо-, станко- и роботостроения. Особое внимание — оборонной промышленности и космосу.

«Фокус государственной поддержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения и на создании в том числе новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, в том числе многоразовом использовании», — сказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Предполагается, что место Дениса Мантурова в Минпромторге займет экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Оксана Лут, бывший замминистра сельского хозяйства, идет на повышение в рамках своего министерства.

Роман Старовойт, экс-губернатор Курской области, будет отвечать за транспорт, а Михаил Дегтярев, который до того, как стал губернатором Хабаровского края, занимал пост руководителя думского комитета по физкультуре и спорту, теперь собирается возглавить соответствующее министерство.

По итогам заседаний думские комитеты рекомендовали к утверждению всех заявленных кандидатов. Что касается министров, внесенных в Совфед, то там слушания только начинаются.