Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде

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В первые минуты к разрушенному подъезду бросились местные жители, они начали разбирать глыбы бетона и арматуру.

Буквально час назад завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома, в который попала украинская ракета. Из-под завалов смогли спасти 17 человек, 15 погибли, среди них — двое маленьких детей.

А в первые минуты к разрушенному подъезду бросились местные жители, они начали разбирать глыбы бетона и арматуру. Это помогло спасти несколько жизней, людей с тяжелыми травмами оперативно отправили в больницу.

Одним из первых на место прибыл и корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«На месте вчерашнего прилета сейчас следующая обстановка: тяжелая техника уехала, потому что разбор завалов завершен. Строители за ночь с третьего этажа добрались до подвального помещения.

Где-то в половину пятого утра извлекли последнего пострадавшего — это был мужчина. Всего 15 человек погибли в результате страшного удара боевиков киевского режима», — рассказал корреспондент.

«Ночь была тяжелая. Гады пытались нанести повторный удар. Видимо, знали, что будет скопление людей. К счастью, обошлось без происшествий повторных», — отметил боец теробороны.

Сейчас на место продолжают приходить люди. Кто-то, чтобы узнать о судьбе своих знакомых. Многие просто предлагают помощь, любую, какую в силах оказать. Все живут по-соседству, варварский обстрел видели своими глазами и просто не могут оставаться в стороне.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Всю ночь спасатели проводили работы под вой сирены ракетной опасности — эти звуки раздавались каждые полчаса.

Последняя тревога прозвучала в три часа ночи. Но, несмотря на это, спасатели продолжали работу, дорога была каждая секунда. Бесстрашно работали на месте и волонтеры.

«Прямо на месте ЧП разбиты палаточные лагеря. Сюда приходят спасатели, чтобы отдохнуть, перевести дух и перекусить. Запасов воды хватит надолго, если понадобится. Свежие фрукты привозят, бутерброды, порционное первое и второе, сладости. Есть все», — отметил Харченко.

«Ночь была бессонная, тревожная, опасная. Очень страшно. Жалко людей», — поделилась одна из волонтеров.

По данным Минобороны, по Белгороду выпустили шесть ракет «Точка-У». Дальность их полета — до 120 километров, вес боевой части может достигать 500 кг. Именно «Точку-У» ВСУ регулярно используют для ударов по Белгороду, Донецку и Луганску.

Эту атаку, по некоторым данным, совершили из приграничного села, которое находится менее чем в 50 километрах от Белгорода — именно в тех местах сейчас активно и успешно наступают наши бойцы, освобождая населенные пункты один за другим.

Такие обстрелы мирного населения — очередная попытка боевиков нивелировать свои поражения на поле боя. Почерк не меняется: военных объектов нет в радиусе десятка километров.

Это крупнейший жилой район Белгорода «Харьковская гора». Удар пришелся в нижнюю часть дома. Он сложился, как карточный домик.

«Дом построен в 2003 году. Всего в нем восемь подъездов и более пятисот квартир. В обрушившейся секции — это был третий по счету подъезд — было 40 квартир. Если говорить о том, как сложится судьба дома, то на месте работают оценочные комиссии из регионального министерства строительства.

По дому пошли трещины, угроза обрушения все еще сохраняется. По тому, какой вердикт вынесут специалисты, будет принято решение, продолжат его восстанавливать или нет», — заключил журналист.