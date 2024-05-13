«Крупнейшая встряска»: мировая пресса об изменениях в силовом блоке России

Фото: Синицын Михаил / ТАСС

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Возглавлявший Минобороны Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ, а на его место президент предложил кандидатуру и. о. первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Зарубежные политические обозреватели активно отреагировали на перестановки в руководстве Минобороны и других ведомств в России. Соответствующие новости заняли первые полосы в ряде СМИ.

Эксперты называют решения президента Владимира Путина неожиданными и значительными. Такое мнение высказали журналисты издания Independent. Особенно западную прессу интересует карьера кандидата в министры обороны Андрея Белоусова.

Сергей Шойгу руководил ведомством с 2012 года, теперь он будет занимать пост секретаря Совета безопасности. В материале британской газеты Financial Times отмечается, что предложения Путина знаменуют собой «крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия».

Американская газета The Washington Post также назвала кадровые перестановки «серьезными» для российской сферы безопасности. Авторы считают, что опыт Белоусова в области экономики стал решающим в вопросе назначения. И теперь его задачей станет установление контроля над военными расходами и пресечение коррупции. Independent считает перемены самыми значительными в период спецоперации и даже внезапными.

Как указывают обозреватели издания Politico (США), предложенный на пост министра обороны Андрей Белоусов не имеет «видимого военного опыта». Поэтому, полагают они, назначение можно интерпретировать, как попытку руководства РФ «переключиться» через два с лишним года с начала специальной военной операции.

Пока одни намекают на понижение Шойгу, который прежде был главой МЧС России, британское издание The Independent выдвигает такой взгляд: после назначения секретарем Совета безопасности ему «удастся сохранить лицо и непрерывность работы». Подчеркивается, что новая позиция Шойгу «может рассматриваться как более высокопоставленная, чем роль министра»;

The New York Times называет изменения в силовых структурах РФ «редкими». Авторы заявляют, что объем полномочий экс-министра обороны в «вопросе военных усилий» пока неясен. Daily Mail (Великобритания) называет кандидата на пост нового главы ведомства «малоизвестным 65-летним Андреем Белоусовым», чье назначение выглядит пренебрежением по отношению к Шойгу.

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ — «плохие новости» для Киева, По мнению эксперта, «все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле объяснили смену министра обороны РФ.