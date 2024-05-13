Российские Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Украинские националисты потеряли не только позиции, но и живую силу.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Су-25 нанесли удар по «опорнику» ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр»

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Экипажи самолетов выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника.

После применения авиационных средств поражения по заданным координатам, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Боевой расчет «Мста-Б» уничтожил опорные пункты врага в приграничном районе Украины

Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, нанесли огневое поражение по скоплению украинских националистов.

На кадрах боевой расчет наводит на цель артиллерийское орудие «Мста-Б». Разведчики группировки прикрытия госграницы обнаружили вражеские взводные опорные пункты. Командование сразу отдало приказ на уничтожение выявленных целей.

Расчетам орудия понадобилось несколько снарядов, чтобы после пристрелки при корректировке операторов БпЛА поразить цели. За высокую точность и дальность стрельбы артиллеристы называют гаубицу снайперским оружием.

Помогают артиллеристам разведчики. В воздухе находятся БПЛА. Операторы беспилотников корректируют огонь.

Боевики ВСУ пытаются маскировать свои наблюдательные точки и военную технику. Прячут ее в лесополосах. Но от профессионалов не уйти. Точным огнем позиции украинских националистов обезвреживаются.