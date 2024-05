Российские Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день Сегодня, 6:00 Геннадий Плиткин 29 29

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Украинские националисты потеряли не только позиции, но и живую силу.