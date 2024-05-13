«Настоящая жизнь человеческая»: Лариса Гузеева показала дом брата

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; "Instagram* / @_larisa_guzeeva_ "; 5-tv.ru

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Знаменитость гостит у брата в Оренбургской области. И без столичных изысков она чувствует себя прекрасно.

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева отдыхает душой в гостях у брата Виталия, который с семьей живет в Оренбургской области. В личном блоге актриса делится впечатлениями от деревенского быта, рассказывает о планах, обратно в столичную суету не торопится. Очевидно, родственники знаменитости не бездельничают на ее деньги, а ведут вполне себе типичный образ жизни за городом. У ее брата небольшой, но ухоженный одноэтажный дом с участком в селе Нежинка, пишет 7Дней.ru.

Ларисе Андреевне выделили комнату в этом доме. Сегодня вместе с близкими она проводила время на свежем воздухе, готовилась ко встрече с другими членами семьи, они соберутся здесь через пару дней. Гузеева расположилась под елью, растущей на участке, положив на второй стул ногу, которая все еще болит после недавнего сложного перелома. Приходится время от времени брать перерыв и давать ей покой.

Возле дома стоит добротный кирпичный мангал, там также есть беседка и колодец, огород, между каменными дорожками растут цветы и деревья. Никаких золотых львов у калитки, колонн и прочих свидетельств зажиточности, при этом брат Гузеевой, очевидно, тщательно следит за хозяйством — вокруг порядок, располагающая и комфортная обстановка. Гостья наслаждается отдыхом.

«Я у своей родни в Оренбурге… Такая красота! Настоящая жизнь человеческая. Настоящая… Во вторник соберемся, все приедут. Завтра весь день будем готовить с тетей», — поделилась актриса.

Накануне Лариса Гузеева рассказывала подписчикам, как ее встретили родственники. По приезде звезда тут же оказалась за большим столом с разносолом собственного приготовления, главным блюдом стал бешбармак. В душевной женской компании с одним мальчиком, как назвала брата артистка, она сразу почувствовала себя дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева получила тяжелую травму и почему не обращалась к врачам, несмотря на перелом.

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