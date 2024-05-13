Жителя Приморья задержали по подозрению в работе на украинскую разведку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Мужчина действовал в интересах ГУР Минобороны Украины.

В Приморье местного жителя задержали по подозрению в шпионаже в интересах украинской стороны. Предположительно, мужчина работал на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ РФ.

Сотрудниками Федеральной службы была пресечена противоправная деятельность злоумышленника. Он по заданию кураторов занимался сбором и передачей информации об объектах военной инфраструктуры на территории России.

Сам задержанный сознался, что прекрасно осознавал, что переданные им данные могут использоваться против безопасности страны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Ему уже избрана мера пресечения в виде ареста.

Другой источник агентства отметил, что мужчина самостоятельно вышел на связь с украинской разведкой. Сейчас фигурант дела о госизмене выразил свою готовность сотрудничать со следствием.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала завербованного Киевом сотрудника МЧС в Херсонской области.