Как группа крови влияет на таланты, здоровье и характер человека

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Исследователи пришли к выводу, что личность формируется не только семьей и социумом. Часть ее аспектов обусловлена генетически.

Ученые из разных стран мира в последние годы провели ряд исследований, по итогам которых стали очевидны особенности носителей разных групп крови. Категоричных утверждений эксперты не делают, но отмечают, что некоторые аспекты личности и предрасположенности обусловлены генетически. Человек взрослеет и меняется под влиянием окружения и обстоятельства, но все равно сохраняет определенные склонности. Об этом говорится в материале портала Planet Today.

Так, обладатели первой группы крови чаще становятся долгожителями и реже страдают от болезни Альцгеймера. Они также считаются наиболее привлекательными для противоположного пола и выбирают творческие профессии. Люди со второй группой, наоборот, стареют раньше и живут с хроническими болезнями. В детстве они спокойны, любят одиночество, с годами не теряют выдержки и умения стойко выдерживать испытания судьбы.

Носители третьей группы крови выглядят моложе своего возраста на протяжении всей жизни, так как в них заложена способность приспосабливаться к метаболическому стрессу. Они высокочувствительны, нуждаются в ласке и поддержке. Четвертая группа дарит человеку выносливость и упорство в достижении целей. В детстве они послушны и нежны, с годами не теряют романтичности, но развивают в себе практичность, что позволяет создавать крепкие семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые приблизились к созданию универсальной крови для переливания.