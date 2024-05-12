Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Решение было связано в связи с переходом экс-секретаря Совбеза РФ на другую работу.

Российский лидер Владимир Путин освободил Николая Патрушева от поста секретаря Совета безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин подписал „Указ О Патрушеве Н. П.“ 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — сказано в сообщении.

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу был назначен новым секретарем Совета безопасности РФ. Пока неизвестно, на какую должность переходит Николай Патрушев. Секретарем Совбеза России он был с 12 мая 2008 года, до этого с 1999 по 2008 годы занимал пост директора ФСБ.