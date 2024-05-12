«Динамика момента»: в Кремле объяснили смену министра обороны РФ

Фото, видео: Астафьев Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин предложил поставить во главе военного ведомства и. о. первого вице-премьера.

Предложение президента РФ Владимира Путина назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера России Андрея Белоусова министром обороны связано с необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента <…> Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, для максимально оперативного внедренчества», — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что президент принял такое решение, чтобы военное ведомство возглавил гражданский человек.

Официальный представитель Кремле также напомнил, что Белоусов — опытный управленец, который ранее успешно возглавлял Минэкономразвития, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам и в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя.

Известно также, что возглавлявший Минобороны Сергей Шойгу займет пост секретаря Совбеза РФ. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность министра обороны.