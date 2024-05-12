Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность министра обороны
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Накануне стало известно, что и. о. первого вице-премьера Андрей Белоусов покинет свой пост в правительстве в связи с переходом на новую работу.
Президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны и. о. первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщили в Совете Федерации.
Также сообщается, что глава государства предложил переназначить Сергея Лаврова и Владимира Колокольцева на должности министра иностранных дел и главы МВД соответственно.
Накануне стало известно, что исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов покинет свой пост в связи с переходом на новую работу, а на его место будет назначен Денис Мантуров, который в прошлом составе правительства был зампредом и главой Минпромторга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитеты Госдумы поддержали кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.