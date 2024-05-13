Нужно всего три минуты: ученые назвали простой способ улучшить зрение

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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При максимальном результате, можно начать видеть на 17% лучше.

Ученые из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона назвали простой способ улучшить зрение. Для этого необходимо раз в неделю в течение трех минут смотреть на глубокий красный свет, сообщает портал «Образ Жизни».

Исследования показывают, что если в течение трех минут воздействовать на сетчатку глаза глубоким красным цветом, то митохондрии клеток-фоторецепторов (сверхчувствительные нейроны сетчатки) подзаряжаются энергией. Благодаря этому процессу можно восстановить зрение, которое ухудшается с возрастом.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых женщин и мужчин в возрасте от 34 до 70 лет.

«Трехминутного воздействия красного света с длиной волны 670 нанометров вполне достаточно для улучшения контрастного цветового зрения (то есть функции колбочек)», — резюмировали ученые.

Однако получение максимального результата (улучшение зрения в среднем на 17%) возможно только при использовании красного света с 8 до 9 утра. Этот положительный эффект может сохраниться в течение недели, поэтому повторная зарядка фоторецепторов нецелесообразна.

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