Блинкен заявил о «всевозможных» усилиях США для ускорения поставок Украине

Блинкен: США и Европа делают все, чтобы ускорить военные поставки Украине

Фото: Zuma / ТАСС

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Глава Госдепа отметил, что военную поддержку Киеву оказывают еще более 50 стран.

США делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине. Об это заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CBS News.

Он отметил, что многомесячная задержка дополнительного финансирования и поставок оружия Киеву «привела к издержкам», однако на этой неделе США выделили киевскому режиму военную помощь на 400 миллионов долларов.

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить эту помощь. Европейцы делают то же самое», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что США и еще более 50 стран предоставляют Украине ресурсы для того, чтобы «удерживать оборону на востоке» и «создавать угрозу для российских сил, в том числе в Крыму».

Президент США Джо Байден 10 мая поручил выделить Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. В пакет вошли ракеты для ЗРК Patriot, переносные комплексы Stinger, боевые машины пехоты Bradley, противотанковые системы Javelin и другое вооружение.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдеп одобрил продажу правительству Украины трех комплексов HIMARS из запасов американской армии.