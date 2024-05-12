Названо возможное место запуска ракеты ВСУ, ударившей по Белгороду

ТАСС: предварительно, удар ВСУ по Белгороду нанесли из Казачьей Лопани

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Игорь Чигарев

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Число жертв теракта продолжает расти.

По предварительным данным, украинские боевики запустили ударившую по Белгороду ракету из района Казачей Лопани. В результате удара погибли уже несколько человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Запуск ракеты, предварительно, осуществлялся с юго-запада, это район Казачей Лопани», — сказал источник агентства.

После удара украинских боевиков из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по Белгороду обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На данный момент спасатели продолжают работу на месте происшествия. Из-под завалов уже извлечены тела семерых погибших. Пострадали также десятки человек, включая детей.

Повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, а также повреждены 11 автомобилей. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту совершения теракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе генсека ООН прокомментировали удар по Белгороду.