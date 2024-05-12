Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Зачастую именно компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником.

«Поздравляю медсестер и медбратьев с профессиональным праздником. В операционной и приемном отделении, в стационарах и поликлиниках — в любой медицинской организации не обойтись без ваших знаний и навыков, тепла и доброты. Зачастую именно компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении. Ваша поддержка имеет огромное значение для человека в стрессовой ситуации, а чуткость и внимание помогают пациентам быстрее выздороветь», — написал Собянин.