Фото: www.globallookpress.com / laus-Dietmar Gabbert

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Украинский боевик заявил, что Киев не создал линию обороны, хотя утверждал, что на нее затрачена огромная сумма.

Командир украинского специального разведывательного подразделения Денис Ярославский обвинил власть своей страны в том, что та намеренно не оказала сопротивления русским войскам. Об этом он сообщил британской новостной службе BBC.

Мужчина объяснил, что российские солдаты спокойно зашли и заняли нужную им территорию. На их пути не было никаких преград, хотя на линию обороны власть потратила много денег.

Свое мнение Ярославский подтвердил видеозаписью с беспилотника. На кадрах видно, как российские военные спокойно пересекают границу в Харьковской области. Мужчина назвал такое бездействие правителей предательством.

«Либо это был акт халатности, либо коррупция. Это был не провал. Это было предательство», –сказал боевик.

Денис отметил, что такое поведение вызывает в нем ярость, потому что два года назад за сохранение этой территории погибли тысячи украинцев, а теперь ее спокойно отдали, даже не попытавшись отвоевать.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совфеде назвали тему для переговоров России с Украиной.