Число погибших в результате теракта в Белгороде достигло пяти

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

При обрушении части многоквартирного дома пострадали еще 20 человек, в том числе, двое детей.

Число погибших при обрушении части многоквартирного дома в результате теракта в Белгороде достигло пяти. Об этом сообщает МЧС РФ. Пострадали еще 20.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подъезд жилого многоквартирного дома в Белгороде обрушился после удара украинских боевиков из тактического ракетного комплекса «Точка-У». На месте происшествия продолжают работать спасатели.