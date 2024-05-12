Количество погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до четырех

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Количество погибших при обрушении дома в результате теракта в Белгороде увеличилось до четырех. Об этом сообщает МЧС России. Пострадали еще 20 человек, в том числе, двое детей.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подъезд жилого многоквартирного дома в Белгороде обрушился после удара украинских боевиков из тактического ракетного комплекса «Точка-У». На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Ранее 5-tv.ru заявил, что президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с терактом в Белгороде. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.