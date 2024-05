Первый в мире мужчина с почкой свиньи умер спустя два месяца после ее пересадки

Американец, которому впервые в истории человечества пересадили генно-модифицированную почку свиньи, скончался, не прожив и двух месяцев после операции. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на Массачусетскую больницу общего профиля, где проходила трансплантация.

Mass General is deeply saddened at the sudden passing of Mr. Rick Slayman. We have no indication that it was the result of his recent transplant. Mr. Slayman will forever be seen as a beacon of hope to countless transplant patients worldwide and we are deeply grateful for his… pic.twitter.com/I1dFqHZEmr