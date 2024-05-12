Первый в мире мужчина с почкой свиньи умер спустя два месяца после ее пересадки

Елизавета Дмитриева 48 0
Первый в мире мужчина с почкой свиньи умер спустя два месяца после ее пересадки

Фото: www.globallookpress.com / Harry Hart

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Повлияла ли операция на смерть американца?

Американец, которому впервые в истории человечества пересадили генно-модифицированную почку свиньи, скончался, не прожив и двух месяцев после операции. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на Массачусетскую больницу общего профиля, где проходила трансплантация.

«Команда трансплантологов глубоко опечалена внезапной кончиной Рика Слеймана. У нас нет никаких указаний на то, что это стало результатом его недавней трансплантации», — заявили в больнице.

Рик Слейман, которому было 62 года, получил почку 16 марта, а 11 мая скончался. В медучреждении отметили, что признаков, указывающих на смерть пациента вследствие операции, нет. В 2018 году ему уже пересаживали человеческую почку, но спустя пять лет она начала «сбоить».

Пациент согласился на экспериментальную операцию из-за того, что иначе ему пришлось бы ждать донорской почки пять или шесть лет, и он мог просто не дожить до этого. Увы, закончилось все печально.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что волжские трансплантологии пересадили женщине ее собственную почку.

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