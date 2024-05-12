Тела двух погибших достали из-под обломков обрушившегося дома в Белгороде

Фото, видео: AP/TASS / ТАСС

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Возбуждено уголовное дело о теракте. Пострадали еще 20 человек.

Тела двух погибших людей достали из-под обломков обрушившегося в результате теракта дома в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Известно, что разбор завалов продолжается. Иногда он прерывается на ракетную опасность, поэтому работы будут вестись до ночи. Под завалами все еще остаются люди. Гладков заверил, что в МЧС делают все, чтобы спасти их жизни.

Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку по жилым кварталам Белгорода с применением ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. Об этом ранее сообщил 5-tv.ru.

Нападение было совершено около 11:40 дня по московскому времени.