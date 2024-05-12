В офисе генсека ООН прокомментировали удар по Белгороду
В ООН после удара по Белгороду осудили атаки на гражданскую инфраструктуру
Фото: Колядин Павел / ТАСС
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По последним данным, в результате теракта погибли четыре мирных жителя.
ООН выступает против любых атак на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в связи с ракетным ударом украинских боевиков по Белгороду.
«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал он в комментарии ТАСС.
Подъезд жилого многоквартирного дома в Белгороде обрушился после удара украинских боевиков из тактического ракетного комплекса «Точка-У».
На месте происшествия продолжают работать спасатели. По последним данным, из-под завалов извлекли тела четырех погибших.
Известно также, что ранения получили 20 человек, в том числе два ребенка. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Москвы подключились к помощи пострадавшим в Белгороде.