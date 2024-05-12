В офисе генсека ООН прокомментировали удар по Белгороду

В ООН после удара по Белгороду осудили атаки на гражданскую инфраструктуру

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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По последним данным, в результате теракта погибли четыре мирных жителя.

ООН выступает против любых атак на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в связи с ракетным ударом украинских боевиков по Белгороду.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал он в комментарии ТАСС.

Подъезд жилого многоквартирного дома в Белгороде обрушился после удара украинских боевиков из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

На месте происшествия продолжают работать спасатели. По последним данным, из-под завалов извлекли тела четырех погибших.

Известно также, что ранения получили 20 человек, в том числе два ребенка. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Москвы подключились к помощи пострадавшим в Белгороде.