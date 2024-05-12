SHAMAN сдержал слово: приглашенный мальчик попадет на концерт певца

SHAMAN встретился с мальчиком, мывшим машины для покупки билета на его концерт

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Юный Федор назвал исполнителя своим любимым певцом.

Певец SHAMAN встретился перед концертом с мальчиком, который мыл машины для покупки билета на его выступление. Подробности эксклюзивно на 5-tv.ru.

Федор рассказал, что артист является его любимым исполнителем. Он настолько сильно хотел увидеть шоу в живую, что придумал, как заработать на проходной билет.

«Я мыл машины, чтобы попасть на концерт SHAMAN. Я его фанат, он мой любимый исполнитель», — поделился Федор.

Юноша заметно нервничал из-за встречи с артистом. Они сняли совместное видео, в котором звезда сначала не показывается в кадре, а потом эпично появляется и приглашает всех на концерт, который состоится сегодня в Рязани.

Ярослав Дронов, более известный, как SHAMAN, пригласил с помощью видео-обращения, опубликованном в своем блоге, юношу на концерт вместе с семьей. Он был очень тронут таким поступком молодого человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN назвал женщин прочной опорой всех мужчин.