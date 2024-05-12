Суд арестовал водителя слетевшего с моста автобуса в Петербурге
Водитель попавшего в ДТП автобуса в Санкт-Петербурге признал свою вину
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сколько лет лишения свободы ему грозит?
Рахматшоха Курбонова - водителя, слетевшего с моста автобуса в Санкт-Петербурге, заключили на два месяца под стражу.
Следствие обвинило его в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель более двух людей. Теперь Курбонову грозит до семи лет колонии.
Корреспондент 5-tv.ru из зала суда сообщает, что обвиняемый признал свою вину. Водитель рассказал, что жал на педаль тормоза перед падением автобуса в реку Мойку.
В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами сошел с пути следования на встречную дорогу, протаранил две машины, а затем упал в реку. Согласно последним данным, в результате аварии погибли семь человек.
Правоохранители уже допросили водителя в качестве подозреваемого. По предварительным данным, он не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что при падении автобуса в реку Мойку погиб профессор петербургского «Военмеха».