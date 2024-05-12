«За всю историю»: посол Канады заявила о наихудших отношениях с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Brandt

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Канадские власти проводят политику «ограниченного взаимодействия» с РФ.

В настоящее время отношения между Оттавой и Москвой находятся в наихудшем состоянии за всю историю. Об этом заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью CBC.

«Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю», — сказала она.

Тейлор добавила, что Оттава проводит политику «ограниченного взаимодействия» с Москвой. По этой же причине представители Канады не присутствовали на инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. Посол верит, что антироссийские санкции однажды повлияют на экономику России. Пока, правда, Запад старается безуспешно.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Следует отметить, что по итогам 2023 года Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик мира. Так, внутренний валовый продукт нашей страны увеличился на 3,6%. В то же время замедление ВВП фиксируется в странах «Большой семерки»: В Великобритании до 0,1%, в Италии — до 0,9%, во Франции и Канаде — до 0,9% и 1,1% соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канадские активисты передали поздравления ветеранам ВОВ от Владимира Путина. Героям подарили цветы.