ВС РФ освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец
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Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Армия России активно продвигается в Харьковской области.
Российские бойцы освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец на харьковском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.
Подразделения группировки «Север» продолжают теснить противника вглубь области. В городе Волчанск уничтожены живая сила, опорники, вражеская техника 14-й механизированной, а также двух бригад теробороны ВСУ.