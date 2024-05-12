В Мозамбике скоропостижно умер посол России Александр Суриков

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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МИД РФ готовит официальный некролог.

В Мапуту умер посол России в Мозамбике Александр Суриков, об этом сообщил ТАСС в МИД РФ.

«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике [Александр] Суриков. Предварительная версия — инсульт. В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломату было 68 лет.

Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978 году он окончил МГИМО и поступил на работу в МИД СССР. Являлся кандидатом экономических наук, а также владел английским, испанским и португальским языками.

С 1978 года Суриков работал в дипломатической сфере Он был начальником отдела Департамента экономического сотрудничества МИД России, советник-посланником посольства России в Испании, заместителем директора Департамента информации и печати МИД России. А послом РФ в Мозамбик Сурикова назначили в 2017 году.

В 2022 году ему присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер бывший председатель совета директоров компании «Норильский никель» Александр Филипьев.