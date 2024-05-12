В результате обрушения жилого дома в Белгороде, предварительно, пострадали 13 человек

Фото: Демидова Елизавета / ТАСС

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Боевики ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру, возбуждено уголовное дело о теракте.

В результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде из-за попадания украинского снаряда пострадали более десяти человек. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

В частности, пострадали, предварительно, 13 человек, в том числе два ребенка. Их них 11 человек госпитализированы. Причем двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Два человека получили медицинскую помощь амбулаторно.

На месте работают семь бригад скорой помощи. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Сегодня сообщалось, что часть многоэтажного дома в Белгороде обрушилась, целый подъезд обвалился насквозь. Как рассказал Гладков, это произошло из-за попадания украинского снаряда. Губернатор добавил, что направился на место, позже обнародует подробности случившегося.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода.