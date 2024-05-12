СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода Сегодня, 12:37 Дарья Евстрахина 22 22

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Обрушен целый подъезд жилого дома. По данным источника 5-tv.ru, пострадавших пока 13 человек.