Спасатели ведут работу на месте обрушения жилого дома в Белгороде

Фото: 5-tv.ru

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Уже удалось спасти 12 человек, среди которых двое детей.

Спасатели ведут экстренную работу на месте обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде», — сказано в сообщении.

Спасти удалось 12 человек, среди них двое детей.

Украинские боевики обстреляли Белгород и Белгородский район, в результате чего произошло обрушение подъезда жилого дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео.