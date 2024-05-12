Александра Никитина назначили врио главы Хабаровского края
Михаил Дегтярев: Александр Никитин назначен врио губернатора Хабаровского края
Фото: khabkrai.ru
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Все службы региона работают штатно.
Первый вице-губернатор Александр Никитин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до следующих распоряжений. Об этом сообщил бывший глава региона Михаил Дегтярев своем Telegram-канале.
«По моему распоряжению врио губернатора согласно Уставу Хабаровского края с 12 мая назначен 1-й вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений», — говорится в сообщении.
Дегтярев отметил, что органы власти и все службы региона работают штатно.
По его словам, в воскресенье в 13:30 по московскому времени он выступит в комитете правительства Хабаровского края при правительстве РФ в Москве. И встретится с депутатами уже в качестве кандидата на пост федерального министра спорта.
Прежде премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярева на данный пост.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.