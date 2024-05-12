Гладков помогает разгребать завалы на месте обрушения подъезда в Белгороде

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Украинский снаряд попал в жилой дом, из-за террористического акта подъезд пробит насквозь и полностью обрушен.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помогает разгребать завалы на месте теракта в Белгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Сегодня сообщалось, что часть многоэтажного дома в Белгороде обрушилась, целый подъезд обвалился насквозь. Как рассказал Гладков, это произошло из-за попадания украинского снаряда. Губернатор добавил, что направился на место, позже обнародует подробности случившегося.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru показал момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru виден пролетающий снаряд ВСУ.